Lavuole un vice per Dusan. Il nome caldo è quello di Luisin forza all'. Tuttavia i bergamaschi, stando a quanto riporta Calciomercato.com non vorrebbero accettare lo scambio proposto dalla Juventus con Moise Kean. Ai nerazzurri preoccuperebbe l'ingaggio percepito dall'attaccante classe 2000.