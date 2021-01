Alla Juventus è stato proposto Otavio. Trequartista brasiliano del Porto, è in scadenza di contratto a giugno e già in questa sessione di mercato potrebbe cambiare squadra. Il giocatore è stato offerto ai bianconeri ma anche a Inter e Milan, dal suo entourage a parametro zero, da bloccare subito per poi averlo nella prossima stagione. La Juventus valuta la situazione e potrebbe aprirsi una corsa a tre tutta italiana per il giocatore che i bianconeri affronteranno a febbraio negli ottavi di Champions.