Si infittiscono i rapporti di mercato tra Juventus e Barcellona. L’operazione che tiene banco è lo scambio Pjanic-Arthur, ma i nomi in ballo sono tanti. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, la dirigenza bianconera avrebbe offerto ai blaugrana Mattia De Sciglio, terzino considerato cedibile da Sarri. Il suo profilo, si legge, è gradito dal Barcellona, sia in vista di una partenza di Semedo che dalla voglia di Quique Setièn di riportare Sergi Roberto in mediana, ma sarebbe ancora presto per prendere una decisione in merito, in quanto i catalani avrebbero puntato come obiettivo principe Joao Cancelo del Manchester City.