Secondo quanto riportato da La Stampa, lasi è vista proporre Wilfried, classe 2000 delche potrebbe diventare un obiettivo concreto per rinforzare la fascia destra. I granata non lo considerano incedibile, anche perchè vogliono evitare il rischio di perderlo a zero tra un anno alla scadenza di contratto: la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 13 milioni di euro e il suo agente si sta guardando intorno alla ricerca di possibili destinazioni.