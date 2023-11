La rottura totale dopo l’Arsenal, la frattura mai ricomposta e ora la voglia d'addio. Ten Hag aveva punitoper la sua risposta a mezzo social sulla sua esclusione e da allora è stato completamente escluso dagli allenamenti del Manchester United e non solo. A lui è stato anche proibito di avere dei contatti con i giocatori della prima squadra durante il lavoro. E così ha scelto di andarsene a gennaio. Direzione? Il suo Borussia Dortmund, ma non solo. Qualche contatto c’è stato, ma ad oggi le condizioni sono molto difficili per il club tedesco.La soluzione di una cessione in prestito può andare bene sia al Manchester United che alla Juventus, ma rimane un grande problema: l’ingaggio da 20 milioni di euro netti a stagione che Sancho percepisce.