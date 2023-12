La Juve ci pensa, gli intermediari al lavoro non mollano. Vogliono un'opportunità al massimo per Charliee continuano a spingere per trovarla alla Juve. Il talentino dell'Arsenal che sta crescendo in Championship con lo Swansea, infatti, è stato proposto e riproposto alla Juve. Che prende tempo. Lo riporta calciomercato.com.