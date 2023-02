Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è anche latra le società che si sono sentite proporre N'Golo, in scadenza di contratto con il. La dirigenza bianconera per ora ha altri pensieri, dentro e (soprattutto) fuori dal campo, ma ha annotato la possibilità e la terrà presente, considerando che a fine stagione dovrà fare i conti con le sempre più probabili partenze di Adriene Leandro. Stuzzica, in particolare, l'idea di una coppia in mediana formata da Kanté con il connazionale Paul, insieme sul tetto del mondo in Russia nel 2018. Soprattutto se i due dessero garanzie a livello di tenuta fisica.