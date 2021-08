La Juventus riabbraccia Moise Kean, ma non si fermerà qui. Un altro colpo per il post Cristiano Ronaldo è l'idea della dirigenza bianconera, che sonda varie piste con Mauro Icardi in cima alla lista. I contatti dei giorni scorsi non sono stati eccezionali, ma potrebbe diventare il colpo last minute. E poi? Come scrive Tuttosport, "non dovesse presentarsi l’occasione Icardi o qualcosa di simile (offerto anchenegli ultimi giorni), occhio a Giacomo, il gioiellino del Sassuolo e dell’Italia campione d’Europa del ct Roberto Mancini. Per gli emiliani il bolognese è incedibile, ma la Juventus potrebbe provare ad anticipare un investimento che ha in testa per il futuro.".