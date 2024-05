Andare per la prima volta a vedere la squadra del cuore e fare la proposta di matrimonio alla donna che ama."Andare a vedere la Juve, ha significato realizzare un sogno che ho sempre custodito fin dall’età di 10 anni. É stata un’emozione indescrivibile, ho avuto la pelle d’oca. Aver realizzato questo sogno insieme alla proposta di matrimonio é il massimo che potevo mai realizzare nella mia vita dato che siamo entrambi tifosi della Juve""L’idea l’ho maturata a settembre ed ho deciso proprio di realizzarlo in Juventus Milan perché sono le due squadre che nel 2003 durante la finale di Champions League cominciai a guardarle con passione ma soprattutto con attenzione, affascinato da Del Piero Trezeguet, Buffon , Nedved.""Vidi la retrocessione in serie B nel 2006 ed avevo proprio 13 anni quindi a scuola gli sfottò ma nonostante tutto sempre pronto a tifare Juve. Per come avevamo iniziato il campionato pensavo proprio che Juventus Milan sarebbe stata una sfida per il primato in classifica, ma purtroppo quest’anno l’Inter ha dominato.""Durante l’inno della Juve mi giro e vedo una giovane coppia come me seduti uno con la maglietta del Milan e la sua ragazza con la maglietta della Juve e a quel punto capisco che poteva essere il momento adatto. Il pubblico alla mia proposta è andato in visibilio."