In Serie B nella stagione appena trascorsa si è messo in evidenza nel Monza il terzino sinistro brasiliano Carlos Augusto. Un giocatore che è finito anche nel mirino di Juventus e Inter, stando a quanto rivela Serie B News. E proprio i bianconeri sarebbero in pole position rispetto all'Inter, grazie anche a uno scambio proposto al club di Berlusconi: il 22enne Augusto andrebbe alla Juve, che in cambio darebbe al Monza 5 milioni più Hamza Rafia. Grazie poi alle valutazioni dei due giocatori (15 milioni Augusto, 10 Rafia) si realizzerebbe una preziosa plusvalenza.