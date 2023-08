Tutto sembra ormai predisposto per il trasferimento didalla squadra del Palermo alla Juventus Next Gen. Secondo quanto riportato sul sito di Gianluca Di Marzio, i due club hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda il passaggio del giovane centrocampista. Tuttavia, l'ufficialità di questa transazione dovrebbe essere annunciata soltanto dopo l'incontro di campionato in programma domani sera tra il Palermo e la Reggiana. Infatti, il Palermo ha avanzato la richiesta di mantenere il giocatore a disposizione per il prossimo impegno di Serie B.