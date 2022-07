Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juve proverà un nuovo assalto con l’Atletico più avanti nel corso dell’estate. Le parti al momento sono distanti, ma Morata non è nei piani di Simeone e se non arriveranno altre offerte convincenti, l’opzione Juve potrebbe tornare d’attualità. Prima il club attende il sì definitivo di Di Maria, che potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, e l’arrivo a Torino di Paul Pogba, anche questo questione di giorni.