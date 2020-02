Il calciomercato della Juventus nella finestra di gennaio non ha registrato quasi nessun colpo in entrata tolto Kulusevski. Ecco perchè Paratici inizia a studiare i colpi a parametro zero per la prossima stagione, sopratutto nel reparto arretrato. Un nome su tutti è quello del difensore del Psg, Thomas Meunier, che ha rifiutato l'offerta di rinnovo. Sul difensore belga ci sono anche altre squadre, ma tutte le strade sembrano portare lontano da Parigi. I bianconeri continuano con il pressing su di lui, ma spinge anche molto il Manchester United. Il mercato dei calciatori a parametro zero inizia a entrare nel vivo.