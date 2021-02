3









Memphis Depay resta un’idea concreta per la Juventus in ottica della prossima estate, essendo un parametro zero molto allettante. La dirigenza bianconera ne ha già parlato con il Lione, sottoponendo un’offerta intriganti al giocatore, ma dovrà competere con due top club. Da una parte c’è il Barcellona, vicinissimo all’olandese già la scorsa estate, dall’altra il Borussia Dortmund. La Juve nel mezzo, ma decisa a provarci.