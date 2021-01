1









Arrivato Marley Aké ma non sarà l'ultimo colpo. Dopo Abdoulaye Dabo a centrocampo e Davide De Marino in difesa, il mercato dell'Under 23 prosegue. E negli ultimi giorni arriveranno nuovi tentativi. Uno per un profilo già pronto a fare almeno la spola tra le due realtà come Joshua Zirkzee, punta classe 2001 che in stagione con il Bayern Monaco ha già disputato 91' in Bundesliga e il primo spezzone della sua carriera in Champions League. Oppure Emanuele Pecorino, anche lui del 2001, già sondato dalla Juventus, che aspetta un sì all'offerta già recapitata da oltre un milione tra parte fissa e bonus. Un colpo per la Serie C in questo caso. Lo riporta Tuttosport.