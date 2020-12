Con il ritorno di Morata la Juve si è ritrovata tra le mani una macchina da gol, un bomber cresciuto e maturo rispetto a come l'aveva lasciato. Ecco perché i bianconeri, alla ricerca di una quarta punta per completare il reparto, stanno pensando di riportare un altro attaccante a Torino. Si tratta di Fernando Llorente, in uscita dal Napoli che l'ha messo fuori rosa: il contratto dello spagnolo è in scadenza e e potrebbe arrivare con uno sconto.