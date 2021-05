Fabio Blanco è un nome che viene accostato alla Juventus da qualche settimana. A rialimentare questa voce di mercato è Radio Esport, che rivela come Blanco, esterno offensivo 17enne del Valencia, sia pronto a trasferirsi in bianconero quest'estate. La società bianconera non è l'unica ad aver messo gli occhi su di lui, ma ci sarebbe anche l'Eintracht Francoforte.



Blanco è un gran talento che in Italia viene seguito anche dal Milan, mentre in Spagna l'hanno dato vicino anche al Barcellona. L'ennesima ala per l'Under 23 o qualcosa di più?