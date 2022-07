Quale futuro per? Secondo Gazzetta, la Juve, alle prese con la possibile cessione dial, sta comunque sondando più piste per non farsi trovare spiazzata dall’eventuale partenza dell’olandese. Tra Pau Torres del Villarreal e Gabriel dell’Arsenal, l’attenzione di Federico Cherubini si è focalizzata quindi pure sul centrale brasiliano. Alla Continassa sanno di dover recuperare terreno, dato che l’Inter si è mossa con largo anticipo sul giocatore, ma sono pronti a entrare in tackle con una ricca proposta a Bremer.