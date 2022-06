I bianconeri sono sempre vigili sul mercato, soprattutto dopo i rumors che si sono creati attorno al futuro dell'olandese De Ligt, vicino alla partenza da Torino. In virtù di questo, la Vecchia Signora avrebbe già sondato da tempo la situazione legata al futuro di Koulibaly che però, non sembra essere l'unico obiettivo dichiarato da Madama. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, i dirigenti della Continassa avrebbero individuato una valida alternativa in Bremer, per il quale si avvieranno i contatti solamente nel caso in cui l'ex Ajax decida di lasciare la Mole.