La Juventus sta cercando rinforzi per il reparto difensivo. Stando a quanto riferisce Sportmediaset il nome in pole position è quello di Kalidou Koulibaly, difensore senegalese del Napoli. I partenopei chiedono 40 milioni di euro, cifra ritenuta elevata da Madama che sarebbe pronta a cedere il prestito al Napoli Federico Gatti come contropartita.