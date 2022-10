Come racconta Gazzetta,è alla Juve solo a titolo temporaneo, sebbene a fine stagione i bianconeri abbiano l’opzione di far diventare definitivo il trasferimento con appena 7 milioni di euro. Una bazzecola se si fanno i conti con le altre operazioni di mercato recenti in casa della Signora. A dirla tutta, poi, Milik si sta rivelando senza dubbio il migliore acquisto dell’ultima campagna estiva nel rapporto costi/benefici. Allegri gli chiederà una mano per non perdere ulteriore terreno in attesa del rientro degli altri big, in primis Pogba e Chiesa.