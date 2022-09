Come racconta Gazzetta, sono in corso le prove di rinnovo trae la. Il terzino brasiliano, che ieri ha osservato dalla panchina la vittoria per 3-0 della Seleçao nell’amichevole contro il Ghana a Le Havre (un tempo, invece, per Bremer all’esordio nella nazionale verdeoro), ha il contratto in scadenza nel 2024. Ma vista la continuità di rendimento e il ruolo da leader nello spogliatoio, il club vuole portarsi avanti prolungando di almeno un anno l’accordo tra le parti.