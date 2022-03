Tutto pronto per il rinnovo di Danilo con la Juve. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il brasiliano firmerà presto l'accordo che lo legherà al club bianconero fino al 2026, sostanzialmente a vita. Dopo aver rifiutato il Bayern Monaco in estate, l'ex Real Madrid e Manchester City ha espresso più volte il suo desiderio di chiudere la sua carriera a Torino, dove magari potrebbe restare anche in seguito. Discorsi ancora lontani, ma per il futuro prossimo non ci sono dubbi: il rinnovo si farà, Danilo sarà ancora bianconero.