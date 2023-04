Pronto il ricorso. Larisponderà a quanto deciso dal, che dopo i fatti di Juve-Inter ha squalificato Juan Cuadrado per tre giornate con ammenda pecuniaria. Se l'Inter se l'è cavata con una sola giornata di squalifica per Handanovic e Lukaku, a non andare giù è stata la decisione di chiudere la Curva Sud per un turno. Proprio quello contro il Napoli.Arriverà dunque un ricorso da parte del club, che intende quantomeno riottenere la parte di Stadium dove si raccoglie la tifoseria bianconera più calda. Lì sono arrivati cori e ululati nei confronti di Lukaku: atteggiamenti già fermamente condannati da parte del club, impegnato in prima persona nella lotta contro ogni discriminazione.