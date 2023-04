. Deanè uno che brucia le tappe perché ha le spalle abbastanza larghe, a dispetto di una figura mingherlina, da poter reggere i salti di categoria. Lo ha dimostrato in questa stagione quando, dopo 6 mesi in Primavera da sotto età, è stato ufficialmente promosso in. A 17 anni il primo impatto con il calcio professionistico, qualche passaggio a vuoto c’è stato, ma poi la continuità l’ha fatta da padrona. Con alcuni picchi: la doppietta in semifinale di Coppa Italia contro il Foggia e il primo gol in Serie C contro la Feralpisalò.Proprio un episodio legato a quel gol, racconta la mentalità del giovane calciatore. Il giorno dopo, Huijsen si trovava a Vinovo, per assistere ad una partita dei suoi ex compagni dell’Under 19. Chi era indisponibile, e ha seguito la partita in tribuna, si è complimentato con lui per la rete. “”, la risposta serafica del difensore.Qualità umane, oltre a quelle tecniche, che non sono passate inosservate anche durante il suo passaggio in prima squadra, durante la sosta nazionali e le amichevoli.ne è rimasto colpito, segue il suo sviluppo ed è intenzionato a osservarlo ancora da più vicino,Ora, da farsi scivolare addosso – ma senza dimenticare, perché quando si perde, non si dimentica ma si impara -, c’è la sconfitta in finale di Coppa Italia di Serie C. A rasserenare gli animi, la festa per i 18 anni il 14 di aprile. Data che, come ogni adolescente, aspetta con ansia. Non solo lui e la sua famiglia, ma anche la Juventus che, contestualmente, porgerà una penna nella mano di Dean. E poi, testa all’Arzignano Valchiampo, penultimo match di Serie C. La rincorsa ai playoff non è ancora finita.