Come riporta Gazzetta, laha ufficializzato sul proprio sito e sui canali social il nuovo kit Adidas per la stagione 2023-24. Le strisce bianconere della maglia sono zebrate, mentre i dettagli di colore giallo (dallo stemma ai loghi degli sponsor, fino alle tre righe che adornano le spalle). Calzoncini e calzettoni sono neri, con inserti gialli. Domani contro la Cremonese il debutto. Intanto, sui social la nuova divisa è stata indossata anche da una leggenda come Alessandro Del Piero, non a caso storico testimonial dell’Adidas.