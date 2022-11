L'obiettivo numero uno in casaIl centrocampista della Lazio, il cui contratto scadrà nel 2024, adesso è impegnato con la Serbia al Mondiale ma dopo dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Al momento non c'è l'accordo con i biancocelesti per rinnovare il contratto e secondo il Messaggero, la Juve avrebbe pronta già un'offerta per convincere il giocatore. Una proposta da sette milioni di euro all'anno, cifre che la Lazio non ha le possibilità di eguagliare e neanche avvicinarsi.