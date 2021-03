6









La Juventus è alla ricerca di un terzino sinistro di alto livello per inserirsi tra un Alex Sandro mai affermatosi con continuità sui massimi livelli, e un Frabotta non adeguato a essere un titolare bianconero. Nel taccuino di Fabio Paratici c'è Robin Gosens, per il quale l'Atalanta chiede 40 milioni di euro. Un prezzo che in questo momento storico non è facile da soddisfare (si vedano le difficoltà per arrivare a Locatelli), però la Gazzetta dello Sport sostiene che Paratici sia pronto al blitz bergamasco per Gosens.