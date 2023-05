La Juve giocherà giovedì l'andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia. Allegri, come ha sempre fatto nelle ultime settimane, cambierà rispetto all'ultima formazione titolare. Gatti è pronto a riprendersi una maglia da titolare, in ballottaggio con Alex Sandro, mentre sulla sinistra, dopo essere partito fuori con l'Atalanta, difficilmente il tecnico farà ancora a meno di Kostic. In attacco nessun dubbio, Vlahovic giocherà dal primo minuto con Milik inizialmente in panchina.