Come racconta Tuttosport, con la Next Gen in campo ci sarà Gabriele, che poi già domani potrebbe firmare il rinnovo del contratto con la Juve (quadriennale con opzione per un altro anno), così come Samuel. Il giovane talento inglese strappato al Chelsea è ancora a i box per l’infortunio alla caviglia destra subìto a Lecce con la prima squadra, ma è pronto per siglare un accordo pluriennale. Da mesi il club bianconero lavora per blindare il classe 2003, che ha già debuttato in prima squadra contro l'Empoli lo scorso ottobre e impressionato tutti nei finali di match contro Benfica e Lecce.