Non solo Alaba. Un’altra occasione per la Juve potrebbe essere Angel Di Maria in svincolo. L’ala argentina del Psg, però, è un Over 30 (a febbraio compie 33 anni) e nei ragionamenti della Continassa questo potrebbe fare la differenza in negativo. Tra i potenziali colpi a zero, la Juve ha nel mirino soprattutto Milik del Napoli. Il centravanti polacco ha rifiutato qualsiasi destinazione e sembra sempre più probabile il suo approdo a Torino nonostante l'acquisto di Alvaro Morata, arrivato nelle battute conclusive del mercato dall'Atletico Madrid. Dunque, tre potenziali colpi a zero della Juventus. Ovviamente, Paratici non porterà tutti a Torino...