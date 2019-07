Luca Pellegrini può lasciare la Juventus in prestito in questa caldissima estate di mercato. Il terzino sinistro, arrivato dalla Roma nello scambio con Leonardo Spinazzola appena un paio di giorni fa, ha su di sé l'interesse di Cagliari e Sassuolo in Serie A. E il club bianconero, secondo quanto riportato da Sportitalia, pensa a due soluzioni per sostituirlo eventualmente: si tratta dei duttili terzini Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United, ed Elseid Hysaj del Napoli, per cui i bianconeri sfidano l'Atletico Madrid.