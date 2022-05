Cambiare qualcosa per invertire un trend. Determinante, eh, come quello degli infortuni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, continuerà la rivoluzione all'interno dello staff medico: ci saranno tre nuovi fisioterapisti, un nuovo riabilitatore - 50% di tutto il settore - e non sono esclusi altri cambiamenti. Il club guarda anche alla preparazione atletica, ravvisando la necessità di nuovi innesti.



PROBLEMA INFORTUNI - Al centro della questione, ovviamente, i tanti stop che hanno compromesso la rincorsa in campionato della Juventus. Per Allegri, problemi ingestibili, poiché si è trattato particolarmente di infortuni traumatici. L'esempio più eclatante resta Federico Chiesa: tre stop a causa di problemi muscolari, 8 gare saltate e il ko a gennaio che l'ha costretto a salutare la stagione.



IL CONFRONTO - Ma come stanno le altre? Il Milan ha avuto più partite saltate per infortunio rispetto alle altre, Ibrahimovic e Kjaer - non due qualsiasi - a ingrossare i numeri. Sull'altra sponda, Inzaghi ha avuto invece 71 partite saltate dai suoi giocatori. Un terzo rispetto alle altre.