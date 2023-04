Coppia d'assi per la, un'alternativa vera non c'è. Come racconta il Corriere dello Sport, i sogni di fine stagione e della prossima sono nelle mani di. Soprattutto nella loro classe e nei loro gol. Nonostante le difficoltà contro l'Inter: entrambi, infatti, non sono stati un fattore. E il gioco juventino ne ha totalmente risentito.Ma toccherà ancora a loro, a Dusan e Angel. Domani Kean non ci sarà per squalifica; Chiesa è ancora in fase di rilancio e allora toccherà proprio ai due titolari rispondere presenti. In tandem da titolari oppure in una staffetta con Milik. Per il CorSport, infatti, c’è proprio Arek in rampa di lancio nei pensieri di Allegri: il centravanti polacco potrebbe essere il jolly da spendere per favorire il rilancio dei due compagni. Il bomber in prestito dal Marsiglia è appena rientrato da una lunga assenza ma negli auspici del tecnico deve tornare ad essere decisivo come nella prima parte di stagione - 8 gol in 25 presenze finora -, pronto a migliorare anche la manovra con la sua qualità palla al piede.