Come racconta Gazzetta, il sole spende sopra allae il termometro segna più quattro. No, non parliamo del meteo, anche se per essere già entrati nell’autunno il clima è ancora decisamente apprezzabile, ma del borsino degli infortunati: ieri insieme a, già rientrati dagli impegni con la Polonia, si sono rivisti in gruppo anche, tutti e tre assenti a Monza e tutti e tre desiderosi di tornare in campo già contro il Bologna.