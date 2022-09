Come racconta Gazzetta,guadagnerà un’alternativa pure sulla fascia sinistra, dove Alex Sandro è stato titolare 4 volte su 9 (2 gare saltate per infortunio). Il brasiliano finora ha reso al di sotto delle aspettative, però a sinistra non c’è in rosa un altro esterno mancino di ruolo (De Sciglio e Danilo sono adattati). Quanto al portiere, Wojciech Szczesny ha già fatto le prove generali con la Polonia (titolare contro Olanda e Galles) ed è pronto a riprendersi il posto, anche se il vice Perin non lo ha mai fatto rimpiangere in quest’avvio di stagione.