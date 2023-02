Come racconta Gazzetta, in estate la Juventus conta di salutare a titolo definitivo anche Arthur (attualmente in prestito al Liverpool) e Denis Zakaria (ora al Chelsea). I sostituti del brasiliano e dello svizzero parleranno italiano. L’orientamento dei bianconeri è quello di riportare a “casa” Nicolò(2001) e Filippo(2001), entrambi in prestito nel Monza di Berlusconi e Galliani, o almeno uno dei due. Si deciderà in estate.