Una partita come quella contro il Benevento, per risultato raggiunto e prestazione in campo, rischia di lasciare delle scorie nella testa dei calciatori. Per questo la sfida di mercoledì sera in Champions League che vedrà la Juventus affrontare la Dinamo Kiev assume un valore molto importante, nonostante la qualificazione agli ottavi già conquistata. Questo lo sa bene anche la società che attraverso i propri profili social ha lanciato un messaggio, correlato dalla foto di uno dei leader di questa fase: de Ligt: "Siamo pronti a dare tutto mercoledì".