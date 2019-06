Joao Cancelo è in partenza e la Juve sarebbe pronta a rimpiazzarlo con Kieran Trippier, terzino del Tottenham che secondo il Times può lasciare gli Spurs per 50 milioni di euro, cifra che la Juve sarebbe pronta a mettere sul tavolo. Trippier è stato identificato come il profilo principale per sostituire Cancelo destinato a vestire la maglia del Manchester City o dello United. L'altro nome che circola in orbita Juve è quello del laterale albanese del Napoli Hysaj, uno dei pallini di Sarri ai tempi del club partenopeo.