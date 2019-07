La Juventus chiude le sue operazioni più importanti e delicate di queste settimane. Adrien Rabiot è bianconero, si mira a definire tutto per Matthijs de Ligt a breve giro e gli investimenti saranno elevati non soltanto per cartellini e contratti di entrambi i giocatori prenotati da Fabio Paratici; le cifre da sborsare rimarranno alte anche per le commissioni che la Juve pagherà per entrambi gli affari. Si sfioreranno i 10 milioni di euro per Rabiot, un grande classico delle operazioni a parametro zero; la Juve anche con Ramsey e Emre Can ha speso tanto in questo senso, per Rabiot era diventato quasi necessario.



DE LIGT D'ORO - Dovesse concludersi invece l'acquisto di Matthijs de Ligt dall'Ajax, la Juve sarebbe pronta a versare circa 11 milioni di euro all'agente Mino Raiola che ha fatto anche da intermediario in questo discorso ancora da completare: gli olandesi vogliono 75/80 milioni per pareggiare l'offerta del PSG di 20 giorni fa, la Juve parte più bassa ma rimane ottimista e sta entrando nel vivo. Pronta a sborsare ancora commissioni importanti, ma convinta che ne possa presto valere la pena.



Da Calciomercato.com