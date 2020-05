La Juve pressa, vuole Arthur. Da Barcellona provano a convincere il brasiliano, ma intanto Fabio Paratici studia le alternative. Secondo Tuttosport, i piani B portano a Jorginho e Paredes. Il primo è un pupillo di Maurizio Sarri, che lo ha già avuto a Napoli e lo ha portato al Chelsea. I Blues sarebbero disposti a cederlo, ma il prezzo è alto e non fanno sconti: almeno 50 milioni. Per Paredes, invece, la situazione potrebbe essere più semplice, visto che è in uscita dal Psg.