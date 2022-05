Come racconta il Corriere dello Sport, Juve e Ramsey sono alle prove di addio. Per l’ennesima volta. Non c’è più spazio per Aaron in bianconero e non è una novità: succede ormai ad ogni sessione di mercato, da un paio d’anni a questa parte, che alla Continassa si cerchi una soluzione per disfarsi del centrocampista gallese, una delle più grandi delusioni delle recenti campagne acquisti. La finestra estiva di trattative non farà eccezione: l’ex Arsenal non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri.