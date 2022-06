In queste ultime ore è ritornato di moda il nome di Leando Paredes, in uscita dal Psg e di alto gradimento per Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese vorrebbe infatti aggregare l'ex giallorosso al proprio organico e non è da escludere che nei prossimi giorni possa esserci un accelerata improvvisa. Stando a quanto riportato da La Repubblica infatti, la Vecchia Signora avrebbe preparato un'offerta da circa 12 milioni di euro più 3 di bonus, per convincere il club francese a lsciarlo partire.