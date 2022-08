E' Gianlucail nuovo obiettivo di mercato del Genoa. Il terzino romano di proprietà della Juventus ha comunicato nelle scorse ore la volontà di salutare anticipatamente il Lecce, risolvendo con un anno d'anticipo il prestito che lo lega ai salentini fino al prossimo giugno. Il ragazzo vorrebbe tornare quanto prima in bianconero, pur sapendo che per lui la soluzione più probabile è quella di un'altra esperienza temporanea lontano da Vinovo. Le richieste d'altra parte non gli mancano, soprattutto in Serie B, dove per esempio di recente si è interessato a lui il Brescia. Lo riporta Calciomercato.com.