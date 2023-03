Moiseci è cascato di nuovo. Ma questa volta la sua ingenuità potrebbe costargli molto cara, in termini economici e non solo. È La Gazzetta dello Sport a quantificare l'entità della multa che laè pronta a comminare all'attaccante classe 2000 dopo ilrimediato contro la: si parla di 20-25 mila euro (il 5% dello stipendio mensile), che potrebbero però anche aumentare notevolmente qualora il club decidesse di usare la mano pesante, come ha fatto intendere Massimilianonel post partita. Non è la prima volta, del resto, che l'azzurro si rende protagonista di intemperanze comportamentali: lo scorso agosto un ritardo gli era costato l'esclusione dall'amichevole contro l', ma da allora l'aria sembrava essere cambiata, tanto che il tecnico livornese lo aveva spesso difeso pubblicamente dalle critiche elogiandone la crescita anche in termini di maturità.Il rosso di domenica, ora, mette in seria discussione anche il suo futuro. Perchè a fine stagione - come ricorda Il Corriere dello Sport - la Juve dovrà sborsareper l'obbligo di riscatto dall', una cifra enorme che si somma ai 7 milioni già versati per il prestito biennale che si concluderà a giugno. Già la scorsa estate il club aveva pensato a una cessione, che ora torna a farsi un'ipotesi concreta. Il suo futuro, ora, non dipende più solo da lui.