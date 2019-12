La Juventus è pronta ad investire. Fabio Paratici si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con diverse idee per il presente e il futuro. A tenere banco è la questione centrocampo, da sistemare e rinforzare, ma non solo. Come riporta il Corriere di Torino, ci sono altri affari in corso: a Sarri piace molto Emerson Palmieri, al Psg piace De Sciglio e, infine, Paratici sta per far partire la missione Christian Eriksen, in scadenza a giugno 2020 con il Tottenham.