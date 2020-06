Parecchio fermento attorno a Stephy Mavididi. L'attaccante inglese, che la Juve ha girato in prestito al Digione, ha disputato una prima parte di stagione davvero di qualità. I francesi vorrebbero puntare su di lui, e hanno la possibilità di esercitare l'opzione di riscatto. Non così in fretta, sembrerebbe rispondere la dirigenza bianconera: Mavididi può rappresentare una solida fonte di guadagno. E le offerte non mancano: arrivano quasi tutte dalla Ligue1.