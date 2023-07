La notizia arriva da Tuttosport: nei prossimi giorni lapresenterà la prima offerta ufficiale alloper Emil, con l'idea di partire da una base di 6 milioni di euro per poi trattare e magari avvicinarsi ai 10 chiesti dal club ligure, appena retrocesso in Serie B. Sfumato ormai definitivamente Fabiano Parisi (che però avrebbe coperto la fascia sinistra), i bianconeri sanno di non poter perdere troppo tempo se vogliono provare sul serio ad arrivare allo svedese classe 2000, la cui posizione naturale è quella di esterno destro ma con quella duttilità sufficiente a consentirgli di agire anche sulla corsia opposta.Sul 23enne, che con le sue caratteristiche fisiche può garantire una spinta costante, è attento il, ma anchesi sono informate. Alla Continassa, intanto, si sta valutando pure l'ipotesi di trattenere Andrea, ma un altro esterno - in aggiunta anche all'ultimo arrivato Timothy- consentirebbe di completare le "coppie" di fascia considerando che, dall'altro lato, Samuelha caratteristiche più offensive. A breve, quindi, la Juve busserà alla porta dello Spezia. Che, avendo acquistato Holm per soli 800.000 euro, pregusta già una bella plusvalenza...