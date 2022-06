La Juve segue con molta attenzione la vicenda legata al futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese non sembra infatti intenzionato a voler rinnovare con il Napoli e proprio per questo, Madama vorrebbe approfittarne, soprattutto in virtù della scadenza di contratto prevista per la prossima stagione. Nel caso in cui dovesse però saltare questa operazione, ecco che la Vecchia Signora avrebbe già pronta una valida alternativa e si tratta del centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic.