Tutto pronto per l'Allegrata. Che vuol dire: tutti dentro, dall'inizio. Juan Cuadrado, Dybala, Morata e i tre alle spalle di Dusan Vlahovic. Allegri è tentato, e come racconta Tuttosport vorrebbe provare quest'assetto nuovo, a trazione anteriore, proprio nella partita delle partite.



COME IN PASSATO - Il quotidiano ricorda come Allegri non sia nuovo a questo tipo di intuizioni: il riferimento è alla "formula a 5 stelle", Cuadrado e Dybala recitano lo stesso ruolo di 5 anni fa, Morata vestirebbe i panni di Mandzukic e Vlahovic quelli di Higuain. Sarebbe l'evoluzione più offensiva, con un mediano in meno e un esterno di spinta come Cuadrado. Diventa decisiva l'attitudine al sacrificio di Morata, ma anche lo stesso Cuadrado, più basso e pronto a scatenari in contropiede. IL PIANO B - L'alternatva, per TS, è il 4-3-3 con Rabiot in più e Morata che parte dalla panchina; a quel punto, il francese andrebbe ad aggiungersi a Zakaria e Locatelli, trasformando il 4-2-3-1 nel solito 4-4-2 con Adrien più schiacciato. Ieri il tecnico livornese ha testato entrambe le soluzioni. "E tra Morata e Rabiot, scalpita il jolly Federico Bernardeschi".